Retegui, la novità dell'Italia di Mancini, nel 2020 fu ad un passo dal Pescara

E'la grande novità della Nazionale che questa sera a Napoli sfida l'Inghilterra per il primo match di qualificazione al prossimo Europeo. E' Mateo Retegui, bomber italoargentino del Tigre (cartellino del Boca Juniors), 24 anni, chiamato a sorpresa dal ct Mancini vista la penuria di attaccanti centrali di cui soffre in questo momento il nostro calcio (sono out sia Immobile che Raspadori). Oggi lo sognano i tifosi del Milan per la prossima stagione, ma qualche anno fa era stato sul punto di diventare beniamoni di quelli del Pescara, che oggi avranno gli occhi tutti puntati su questo attaccante dal sangue sudamericano, due anni e mezzo fa era sul punto di sbarcare in Abruzzo.

La trattativa

Sì, tutto vero. La trattativa era praticamente chiusa a settembre del 2020, subito dopo la salvezza ottenuta da Sottil ai play-out contro il Perugia. Con l’arrivo di Oddo in panchina, sarebbe dovuto arrivare anche Retegui per l’attacco biancazzurro. Il ds Bocchetti e il presidente Sebastiani avevano avviato l’operazione con Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, che gestisce il cartellino del classe 1999 del Boca Juniors. Totti voleva portarlo in Italia per farlo esplodere in una piazza abituata al bel calcio e ai giovani come Pescara: all’epoca Retegui aveva 21 anni e la B sarebbe stata il palcoscenico perfetto per il suo inserimento nel nostro calcio. I biancazzurri lo volevano in prestito gratuito fino a metà del 2021 con obbligo di acquisto basato sugli obiettivi che il calciatore avrebbe potuto raggiungere. Il Boca, però, puntava sul prestito oneroso. Retegui è stato vicinissimo al Pescara, ma alla fine le parti non trovarono un punto d’incontro sulla formula dell’affare e tutto saltò, nonostante la ferma volontà di Retegui di approdare in Italia e al Delfino. Tanto che anche il padre del giocatore rilasciò intervista ai media sudamericani sull'ipotesi Pescara del figlio, poi naufragata.

Debutto Azzurro

Oggi Retegui è la grande sorpresa degli Azzurri contro l’Inghilterra: Mancini dovrebbe lanciarlo dal 1’ in attacco al San Paolo - Maradona. E sarà forse solo l’inizio dell’avventura italiana del centravanti, autore di sei reti in sette gare in questo avvio di stagione, che piace molto a Maldini: il dirigente del Milan è convinto che possa avere le caratteristiche giuste per far bene nel nostro campionato di serie A e la prossima estate darà l’assalto al suo cartellino per vestirlo di rossonero nel 2023/2024. Un rimpianto per il Pescara e per i suoi tifosi, che avrebbero potuto goderselo all’Adriatico per un po’.