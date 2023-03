Mateo Retegui, le tre squadre di A che lo seguono per la prossima stagione

Il debutto con la maglia della Nazionale, per Mateo Retegui, è stato sicuramente soddisfacente a livello personale. L'attaccante del Tigre, convocato a sorpresa da Roberto Mancini e subito schierato dal primo minuto nella sfida contro l'Inghilterra, valevole per la prima giornata di qualificazione agli Europei 2024, è andato a segno contro i Tre Leoni siglando la rete dell'1-2. Un gol che non è servito ad evitare la sconfitta, ma che, quanto meno, dimostra il buon feeling del centravanti con la porta avversaria. E quello di Retegui è un nome che, adesso, compare in diverse agende di club italiani.

Su di lui, già da tempo, aveva messo gli occhi l'Inter, che lo monitora ormai da più di un anno. I nerazzurri, grazie alla costante presenza in Argentina e ai buoni rapporti con il Tigre, club nel quale hanno mandato in prestito Facundo Colidio, possono vantare una corsia preferenziale, ma la chiamata di Mancini in Nazionale ed il gol siglato contro l'Inghilterra rischiano di complicare i piani del club di Steven Zhang. Su Retegui, che il Tigre riscatterà a due milioni e mezzo di euro a giugno dal Boca Juniors, si sono infatti accesi i riflettori, con la sua quotazione destinata ad impennarsi.

Sull'attaccante si è mosso anche il Milan, chiamato a svecchiare il proprio reparto offensivo, ed il Diavolo è pronto a dare vita ad un vero e proprio derby di mercato con l'Inter. Attenzione, però, alla pista che porta a Roma: anche i giallorossi, che potrebbero lasciar partire il Gallo Belotti in estate, avrebbero infatti bussato alla porta dell'attaccante in vista della sessione estiva di calciomercato. E la lista delle pretendenti, in caso di nuove reti in azzurro, potrebbe allungarsi ulteriormente.