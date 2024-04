Mattia Giani è morto a 26 anni: l'attaccante colpito da un malore improvviso in campo

Era parso subito chiaro ai presenti e ai soccorritori che la situazione fosse gravissima. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. E' morto Mattia Giani, calciatore di 26 anni: si era sentito male all'improvviso ieri, durante una partita del campionato di Eccellenza in Toscana. Era in campo per il Castelfiorentino: il giovane, originario di Ponte a Egola, si è accasciato a terra dopo 20 minuti dall'inizio del match in casa del Lanciotto. Una mano sul petto, poi la caduta: arresto cardiaco.

Mattia Giani non ce l'ha fatta

Dagli spalti sono scesi sul terreno di gioco anche i familiari di Mattia, che stavano assistendo alla partita. La partita è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Careggi (Firenze) dove è morto dopo aver lottato tra la vita e la morte. "Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta - scrive su Facebook il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni - in questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace".

"Tutta l'US Città di Pontedera piange la scomparsa di Mattia Giani - il cordoglio della società granata - Mattia era il fratello di Elia Giani, ex calciatore granata nella stagione 2020/21. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore".

Mattia Giani ha militato in numerose società calcistiche toscane, scrive PisaToday. Partendo nel 2015 dalla Primavera dell'Empoli, poi le giovanili anche nel Pisa, il Ponsacco e altre realtà fino al 2022 quando è approdato nel Castelfiorentino United. Il fratello Elia, due anni più giovane, gioca nel Legnago in Serie C.

12 anni fa la tragedia di Morosini

Per un'assurda e terribile coincidenza, il malore che ha colpito il giovane attaccante del Castelfiorentino è avvenuto proprio nel giorno dell'anniversario di Piermario Morosini, calciatore del Livorno che il 14 aprile del 2012 morì in seguito a una crisi cardiaca nel corso della partita dei labronici in casa del Pescara. Ieri sono stati momenti di apprensione anche a Udine per il malore del calciatore della Roma Evan N'dicka.