Empoli, ufficiale il terzo acquisto

Si attendeva soltanto l'ufficialità: Mattia Viti è un nuovo calciatore dell'Empoli. Si tratta di un ritorno per il classe 2002, che dopo essere stato venduto nel 2023 al Nizza per 13 milioni, torna in azzurro dal Sassuolo con la formula del prestito con un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6/7 milioni di euro. "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto...