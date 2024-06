Di nuovo in quella che, ormai, considera la sua casa. E non a caso, nel corso della presentazione ufficiale avvenuta nel pomeriggio di lunedì 10 giugno, si è più volte detto "emozionato". Maurizio Laudicino, dopo l'esperienza tra il 2017 ed il 2019, torna al Livorno, club per il quale ricoprirà nuovamente il ruolo di responsabile marketing. Un ritorno in amaranto "atteso da anni", malgrado un...