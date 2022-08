Icardi, non solo Monza: ecco dove potrebbe giocare nella stagione 2022/2023

Poco, anzi pochissimo lo spazio che Mauro Icardi potrebbe trovare nella nuova stagione al Paris Saint-Germain. L'argentino, reduce da un'annata in cui ha realizzato solamente cinque reti, è chiuso dai vari Messi, Mbappé e Neymar e non rientra nei piani del neo tecnico Christophe Galtier, subentrato a luglio al posto dell'esonerato Mauricio Pochettino. Una situazione che sta costringendo l'attaccante a guardarsi attorno alla ricerca di una nuova sistemazione, anche se l'alto ingaggio da lui percepito rischia di rappresentare un pesante ostacolo in eventuali trattative. Su di lui, da qualche settimana, ha messo gli occhi il Monza di Silvio Berlusconi, atteso dal suo primo storico campionato di Serie A. I brianzoli, per l'attacco, sognano infatti un colpo in grande stile e proprio quello di Icardi è il nome finito sul taccuino dell'amministratore delegato Adriano Galliani.

Una trattativa, però, non semplice: l'ex centravanti dell'Inter potrebbe infatti approdare ai biancorossi solamente con la formula del prestito, con il Psg che, inoltre, sarebbe chiamato a pagare parte dell'ingaggio del giocatore. A ciò, poi, si aggiunge un ulteriore ostacolo, rappresentato dalla volontà dell'argentino.

Icardi, idea Borussa Dortmund

La speranza di Icardi, infatti, sarebbe quella di approdare al Borussia Dortmund, formazione che deve fare i conti con lo stop forzato di Sebastien Heller, finito sotto i ferri per un tumore maligno ai testicoli. Un'operazione che costringerà l'ivoriano a rimanere ai box per diversi mesi, con i gialloneri chiamati ad intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto. E proprio Icardi spera di essere il prescelto dai tedeschi, così da poter affrontare una nuova avventura in una big del calcio europeo e partecipare, anche nella nuova stagione, alla Champions League.