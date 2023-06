Icardi-Milan, perché si può fare (e perché no)

Mauro Icardi potrebbe tornare a Milano, ma, stavolta, sulla sponda rossonera. L'argentino, reduce da un'ottima annata con la maglia del Galatasaray (per lui ventidue gol e sette assist), è infatti finito nel mirino del Milan, ancora alla ricerca di un attaccante da affiancare a Olivier Giroud nella prossima stagione. L'ex centravanti dell'Inter, a fine giugno, farà ritorno al Paris Saint-Germain, club che però non pare avere alcuna intenzione di puntare su di lui per il futuro. Da qui l'idea del Diavolo, pronto a piazzare quello che sarebbe un vero e proprio colpo di mercato.

Icardi-Milan, i motivi per il sì

Partiamo da una cifra: 15-20 milioni di euro. Tale potrebbe essere l'importo dell'offerta da presentare al Psg, desideroso di lasciar partire (stavolta a titolo definitivo) il giocatore. Cifra che accontenterebbe i parigini e che non è assolutamente fuori portata per le casse rossonere, rinvigorite dalla cessione a peso d'oro al Newcastle di Sandro Tonali. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l'ingaggio: i sette milioni attualmente percepiti da Icardi sono infatti troppi per gli standard rossoneri. Anche qui, tuttavia, una soluzione non pare così remota: l'attaccante, pur di tornare in Italia in una squadra che prenderà parte alla Champions League, potrebbe infatti accettare una riduzione dello stipendio. E un ulteriore indizio sull'apprezzamento della destinazione rossonera sembra provenire dai profili social di Wanda Nara, che, nelle scorse ore, ha postato una storia, poi rimossa, con una foto in posa davanti al Duomo accompagnata dalla scritta 'Milàn' ed una clessidra.

Icardi-Milan, gli ostacoli

Passiamo ora invece ad i possibili ostacoli nella trattativa. Icardi, in Turchia, si è trovato decisamente bene, come dimostra anche il suo rendimento in campo. L'argentino si è subito sentito parte integrante del progetto ed il club turco è rimasto entusiasta dell'apporto da lui fornito. E, non a caso, il Galatasaray, in questi giorni, sta facendo il possibile per trattenerlo, tanto da essere andato alla ricerca di uno sponsor che possa finanziarne l'acquisto. Insomma, i turchi vogliono fortemente Icardi e Icardi non disdegnerebbe di proseguire la sua carriera con la squadra di Istanbul. Ma il richiamo dell'Italia potrebbe farlo vacillare non poco.