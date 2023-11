Mazzarri al Napoli, tutte le sfide del nuovo allenatore

Dieci anni dopo Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli. L'allenatore è stato scelto come sostituto di Garcia e trova una situazione non facile da gestire, sono tante le sfide da vincere per il traghettatore che sogna a giugno di meritarsi una riconferma molto difficile.

La rivoluzione di Mazzarri al Napoli

La prima è quella di ridare coraggio e spensieratezza a una squadra che solo pochi mesi fa faceva impazzire una città e un intero popolo vincendo il Tricolore. Dovrà rimettere insieme i pezzi Mazzarri e lavorare sulla testa dei giocatori, soprattutto i big apparsi spaesati nella gestione precedente. Senza i suoi tenori al massimo della condizione, il Napoli non può competere con le migliori e così la prima sfida da vincere sarà quella di entrare nella testa della squadra ridandogli fiducia.

Poi si lavorerà sul campo e qui sarà rivoluzione. Niente 4-3-3, cardine tattico da due anni a questa parte, dentro la difesa a tre con Rrahmanni a guidare il reparto come faceva a Verona dove è esploso e si è meritato la chiamata del Napoli. Più difficile, o forse solo più lungo, il percorso di Ostigard, Natan e Juan Jesus che dovranno cercare di imparare i nuovi concetti. A centrocampo la situazione cambierà ma potrebbe non dare troppi problema, la coppia Lobotka-Anguissa ha fosforo e muscoli e non farà fatica ad abituarsi, così come gli esterni Di Lorenzo e Mario Rui, o Olivera, che già con Spalletti facevano da stantuffi a tutto campo per lasciare libertà alle ali di volare verso le porte avversari.

Come cambia in campo il Napoli di Mazzarri

Diversa sarà la situazione in attacco dove l'unico punto fermo è Osimhen, da recuperare il primo possibile per dare a Mazzarri un bomber che possa, almeno nel primo periodo, levare qualche castagna dal fuoco. Alle sue spalle Kvaratskhelia e Politano accentreranno il proprio raggio d'azione e qui il lavoro del tecnico sarà importante. Il georgiano, in piena involuzione, non dovrà più correre e saltare avversari solcando la linea laterale ma dovrà "entrare" nel campo con il rischio di essere fagocitato dalle difese avversari. Il tecnico livornese dovrà essere bravo ad allungare la propria e l'altrui squadra per dare spazio a Kvaratskhelia di azionarsi cercando di non farlo mai ricevere spalle alla porta.

Discorso simile per Politano che però per caratteristiche potrebbe trovare bene anche nello stretto. Il 3-4-2-1 sarà perfetto per Raspadori che tornerà a girare intorno alla prima punta invece di essere riferimento offensivo e si posizionerà sempre vicino alla porta dove può essere letale. Nella stessa zona di campo è più abituato a giocare Zielinski, altro giocatore che potrebbe tornare molto utile se gli esterni dovessero faticare in prima battuta a inserirsi nel nuovo schema.

Mazzarri dovrà vincere tutte queste sfide e, purtroppo per lui, dovrà farlo molto in fretta. Il primo nemico è infatti il calendario che recita così: sabato 25 novembre sfida esterna all'Atalanta, mercoledì 29 viaggio a casa del Real Madrid, domenica 3 dicembre esordio al Maradona con l'Inter e venerdì altra trasferta con la Juventus. In pratica nel giro di due settimane Mazzarri si gioca già tutto, visto che subito dopo, il 6 dicembre, c'è il Braga da battere per blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League.