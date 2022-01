Cagliari, la rivincita di Mazzarri: ora la salvezza è possibile

Il durissimo ko interno per 4-0 contro l'Udinese dello scorso 18 dicembre sembrava già la pietra tombale sulla stagione del Cagliari, con i rossoblù sempre più giù in classifica e lontani dalla zona salvezza, ma il destino dei sardi, in pochi giorni, potrebbe essere completamente cambiato. Sì, perché dopo il blitz del giorno di Epifania sul campo della Sampdoria, Joao Pedro e compagni, di fronte al loro pubblico, hanno superato anche il Bologna, trovando così la seconda vittoria consecutiva. E adesso il distacco dal quartultimo posto, il primo che assicura la permanenza nel massimo campionato, è di appena un punto.

Cagliari, l'ora della svolta: la salvezza è possibile

Una rivincita per Walter Mazzarri, sbarcato in Sardegna lo scorso 15 settembre ed incapace, almeno fino al 6 gennaio, di assicurare quell'indispensabile cambio di rotta alla stagione rossoblù. I risultati, a lungo, sono stati infatti deludenti, con la sua squadra incapace di rialzare la testa dopo un avvio di stagione al rallentatore. Ed in tanti avevano messo in discussione il lavoro del tecnico di San Vincenzo, tacciato da alcuni di non essere più all'altezza di una panchina di Serie A. Critiche scacciate con violenza in meno di una settimana, con Mazzarri che, adesso, può "vantarsi" di aver riportato in linea di galleggiamento il Cagliari.

Una svolta arrivata mantenendo fede al suo credo calcistico, con il suo storico 3-5-2 mai abbandonato neanche nei momenti più bui. L'epurazione dei veterani Caceres e Godin, messi fuori rosa dopo la sconfitta con l'Udinese, sembra aver portato maggior coesione all'interno del gruppo rossoblù, che, dopo il (pronosticabile) ko sul campo della Juventus nell'ultimo impegno del 2021, ha iniziato il nuovo anno con il piede sull'acceleratore. E che adesso, sotto la guida di Walter Mazzarri, sogna una salvezza quasi insperata fino a pochi giorni fa.