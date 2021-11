Mazzarri e D'Aversa (per ora) confermati: chi rischia di più l'esonero?

Nessun ribaltone in panchina per Cagliari e Sampdoria. Sia i sardi che i liguri, reduci rispettivamente dai ko con Atalanta e Bologna, hanno infatti deciso di confermare la fiducia ai loro tecnici, proseguendo quindi il percorso con Walter Mazzarri da una parte e Roberto D'Aversa dall'altra. Il futuro dei due allenatori rimane tuttavia in bilico, con la gara al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali che potrebbe risultare decisiva per entrambi.

Mazzarri e D'Aversa a rischio esonero, ecco chi rischia di più

Il Cagliari, reduce da quattro sconfitte consecutive e sprofondato all'ultimo posto solitario della classifica a -3 dalla zona salvezza, nella prossima giornata farà visita al Sassuolo di Dionisi, finito ko nelle ultime due gare contro Empoli e Udinese. La Sampdoria, senza punti da tre partite, sarà invece attesa dalla Salernitana in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La sensazione è che, malgrado le dichiarazioni rassicuranti della dirigenza, a rischiare di più sia D'Aversa: difficilmente la società blucerchiata lascerebbe infatti scorrere via senza conseguenze un ko sul campo dei granata, che inguaierebbe ulteriormente i liguri. Il Cagliari invece, anche in caso di ko con il Sassuolo, potrebbe concedere ancora un'ultimissima chance a Mazzarri, che si giocherebbe anch'egli la permanenza sulla panchina nel match contro la Salernitana di Colantuono, in programma all'Unipol Domus venerdì 26 novembre.