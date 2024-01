Mbappé giocherà nel Real Madrid

Questa volta il colpo sembra essere andato a segno. Florentino Perez dopo un lunghissimo corteggiamento avrebbe convinto Kylian Mbappè a lasciare il Paris Saint Germain e a giocare nel Real Madrid. Il campione francese è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con il suo attuale club, la porta è rimasta aperta per mesi e mesi e alla fine i blancos sono riusciti nell'impresa di portarsi a casa uno dei più forti giocatori del mondo a parametro zero. A sganciare la bomba di mercato è la Bild, quotatissimo giornale sportivo tedesco e quindi fonte molto autorevole.

Il super ingaggio di Mbappè al Real Madrid

Il Real strappando il sì del giocatore lo porterà in Spagna senza dover pagare nulla di cartellino al PSG, ma ovviamente l'affare sarà molto dispendioso. Il giocatore avrebbe infatti chiesto un ingaggio da 70 milioni di euro all'anno per quattro stagioni, una cifra che lo porterebbe immediatamente ad essere il giocatore più pagato dell'intera rosa di Ancelotti. I 70 milioni però potrebbero essere troppi anche per Florentino Perez che vorrebbe abbassare la cifra accordando subito un bonus alla firma del contratto da 125 milioni di euro al giocatore e magari inserendo oltre ad una cospicua parte fissa molti milioni in bonus legati a vittorie e prestazioni. Alla fine l'affare potrebbe andare in porto per circa 400 milioni tra bonus alla firma e stipendio per i quattro anni di contratto.