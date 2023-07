PSG-Mbappé ai ferri corti. E l'Arabia studia un colpo da 400 milioni di euro

E’ già l’estate più economicamente movimentata della storia del calcio moderno. Ma a poter conferire i canoni di unicità a questi mesi bollenti non solo sotto il profilo meteorologico potrebbe esserci anche la bomba Mbappé. Il rapporto tra il campione francese ed il Paris Saint Germain è ormai ridotto ai minimi termini: colpa di un contratto che l’attaccante della nazionale transalpina non vuole proprio rinnovare, ma anche da un rimpallo di dichiarazioni che avevano evidenziato, già non troppo tempo fa, il feeling perduto tra le parti. E come ogni buona sceneggiatura comanda, in ogni rappresentazione c’è sempre il colpo di scena alle porte: Mbappé non viene inserito nella lista dei convocati della squadra parigina per la tournée orientale, un assenza fragorosa che sortisce l’effetto di scatenare voci e fantasie di mercato. Ma soprattutto spalanca le porte a quella che potrebbe teoricamente diventerebbe la trattativa più impattante sotto l’aspetto finanziario nella storia del calcio.

Perché la trama, ora si infittisce. Sulla scena non ci sono più solo il PSG ed il suo campione col mal di pancia, più il Real Madrid a scrutarne le reciproche schermaglie assaporando il colpo a parametro zero tra dodici mesi (il contratto di Mbappé scadrà infatto a giugno 2024). La dirigenza rouge-et-bleu sembra disposta ad aspettare fine mese per venire a capo del rebus che sta, peraltro, rallentando anche il mercato delle punte top a livello continentale (che coinvolge i vari Oshimen, Vlahovic e non ultimo Harry Kane), come resta in stand-by il club madrileno forse convinto che un posto nella rosa “Galacticos” vada pienamente incontro al gradimento del giocatore. Ma c’è anche chi non sembra disposto a temporeggiare: come il Chelsea, che fa capolino da dietro le quinte, ma anche il campionato saudita, che vorrebbe aggiungere alla galleria di stelle già presenti nella Saudi League il pezzo più pregiato della collezione.

Secondo RMC Sport, l’Al-Hilal starebbe pensando di mettere sul piatto un ingaggio annuale in linea con quanto percepito da Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, oltre ad una cifra quantificabile in circa 200 milioni di euro per rilevare il cartellino del francese dal PSG, per un operazione che quindi toccherebbe la cifra record di 400 milioni. Sfumato Messi, che ha preferito Miami e la Major League Soccer, l’Arabia sembra quindi pronta ad accendere la miccia in grado di far deflagrare il colpo di mercato più roboante di tutti i tempi. Rilanci stile asta del Fantacalcio con i crediti che, però, sono stati sostituiti da milioni veri. E pertanto, fanno anche pensare che il limite sia stato oltrepassato.