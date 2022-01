Atalanta, Gosens, Miranchuk e tutti gli altri: cosa succederà nell’ultima settimana di mercato

Da oggi Boga è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta, arriva a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno a 20 milioni, è il colpo tanto cercato da Gasperini per rendere ancora più forte la sua Dea e, ad oggi, il più importante del calciomercato di gennaio in Italia. Sarà con ogni probabilità anche l’unico acquisto dei nerazzurri di questa sessione di trattative, nessun altro colpo è in programma a meno che non si presenti la classica occasione.

Atalanta, Gosens può partire

Diverso il discorso legato alle uscite. Il Newcastle fa sul serio per Gosens e la trattativa è aperta, l’Atalanta ha alzato il muro ma i magpies possono farlo crollare con un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro, non ancora arrivata dalle parti di Bergamo. Il tedesco avrebbe già l’accordo per volare in Inghilterra dove gli garantiscono uno stipendio da 3,5 milioni di euro, quasi il triplo rispetto all’attuale. Tutto è ancora aperto e dipende dal Newcastle, in caso di addio dell’esterno goleador, difficilmente Sartori lo rimpiazzerà visto che a sinistra possono giocare in tre: Zappacosta, Pezzella e Maehle. Nelle ultime ore su Gosens sembra essersi inserita anche l'Inter.

Sul fronte uscite oggi sembra essersi risolta la questione Piccoli, il giovane attaccante andrà al Genoa in prestito. Genova è lontana invece per Miranchuk, il russo che si è infortunato contro la Lazio, sembrava essere il primo a dover partire, ma lo stop di Ilicic ha convinto l’Atalanta a fare dietrofront. Per ora quindi nessuna cessione soprattutto se gli dovesse essere confermato l'alto minutaggio delle ulltime uscite.

Infine sembra essersi raffreddata la pista Newcastle per Zapata, gli inglesi hanno messo nel mirino il colombiano offrendogli anche un ingaggio da top player, 6 milioni a stagione. Per portarlo via da Bergamo servono però quaranta milioni e i magpies hanno anche altri obiettivi per l’attacco, così al momento il bomber della Dea sembra aver perso qualche posizione nella corsa alla maglia bianconera.