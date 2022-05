Napoli, il secondo colpo di mercato è Mathias Olivera

L'accelerata, la frenata e infine la bandiera a scacchi. La trattativa tra Mathias Olivera e il Napoli è giunta alla sua conclusione positiva e così il giocatore si vestirà di azzurro la prossima stagione. Spalletti in un adelle ultime conferenza stampa ha chiesto rinforzi sulla fascia sinistra difensiva perché il solo Mario Rui non può bastare per affrontare tre competizioni. Così Giuntoli ha deciso di chiudere un affare che nelle ultime ore sembrava essersi complicato tra nuova concorrenza, Arsenal e Benfica su tutti, e il Getafe che stava cercado di alzare il prezzo.

Mathias Olivera al Napoli: è fatta

Due ostaocli che il Napoli ha superato anche grazie alla volontà del giocatore che da tempo aveva trovato l'accordo con i partenopei. Non si conoscono ancora le cifre dell'accordo, ma in passato si è parlato di un'offerta da oltre 10 milioni di euro. A confermare la riuscita dell'affare è stato oggi lo stesso presidente del Getafe Angel Torres Sanchez che ha ammesso l'accordo tra il giocatore e il Napoli. Ora mancano solo le visite mediche, possibile che già domani il nuovo acquisto possa essere Napoli per gli esami del caso, ultimo atto prima di vestirsi di azzurro.

Olivera è il secondo acquisto di De Laurentiis in vista della prossima stagione, il primo è stato Kvaratskhelia, esterno d'attacco che arriverà per circa 15 milioni e, almeno numericamente, andrà a prendere il posto di Insigne nella rosa di Spalletti.

Chi è Mathias Olivera, nuovo colpo del mercato del Napoli

Mathias Olivera invece, come detto, andrà a giocarsi il posto a sinistra con Mario Rui in un duello che si trasformerà in alternanza quando il Napoli dovrà giocare campionato e Champions League insieme. L'uruguaiano, 24 anni, arriva da una stagione da titolare inamovibile nella Liga Spagnola con 32 presenze, un gol e tre assist. Il Getafe lo ha portato in Europa nel 2017, prima lo ha lasciato un anno in prestito all'Albacete in cadetteria, poi gli ha affidato la fascia sinistra di difesa e il sudamericano è arrivato a giocare più di 100 volte. Ora un salto in alto, il Napoli per crescere ancora.