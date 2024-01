Napoli, la rivoluzione continua: quinto colpo di mercato

Una rivoluzione in piena regola con colpi in tutti i reparti per dare a Mazzarri nuova linfa in vista della seconda metà della stagione. Dopo Mazzocchi, Dendoncker, Traorè e Ngonge, De Laurentiis va a rinforzare anche la parte centrale della difesa, una vera e propria necessità per il tecnico livornese che dopo aver provato ad adattarsi al 4-3-3 è tornato all'amata retroguardia a tre.

Mercato Napoli, preso Perez dall'Udinese

L'ultimo acquisto in ordine di tempo del Napoli è Nehuen Perez che arriva dall'Udinese per 16 milioni di euro subito più due di bonus. I due club, da sempre "amici" sul mercato, hanno lavorato per diversi giorni all'intesa superando anche l'intoppo Ostogard con il giocatore che avrebbe rifiutato la destinazione Udine perché aveva già dato la sua parola al Genoa, il Grifone ora però deve trovare l'accordo con il Napoli.

La cifra messa sul piatto non è da poco, ma il profilo sembra essere ideale per Mazzarri. Perez infatti è già abituato a giocare nella linea a tre proposta in Friulia sia da Sottil che da Cioffi. Forte fisicamente e capace anche di impostare potrebbe giocare fin da subito potendo dare la possibilità a Di Lorenzo di tornare a giocare sulla fascia dove in Supercoppa ha operato, con buoni risultati, Mazzocchi, altro volto nuovo della rivoluzione di gennaio del Napoli.