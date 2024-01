Napoli scatenato, altro colpo di mercato

La vittoria con la Salernitana ha ridato ossigeno al Napoli di Walter Mazzarri che adesso punta la Supercoppa Italiana con esordio in arrivo giovedì alle 20 contro la Fiorentina per la semifinale. De Laurentiis nel frattempo si scatena sul mercato e in un solo giorno chiude due colpi per alzare la qualità della rosa del tecnico livornese che di sicuro ha bisogno di rinforzi per risalire la classifica.

Mercato Napoli, doppio colpo

Oggi è il giorno di Traorè che sosterrà le visite mediche e poi inizierà la sua nuova avventura dopo quella sfortunata nel Bournemouth. Il centrocampista offensivo torna in Serie A ad un anno di distanza dall'addio al Sassuolo e nello scacchiere di Mazzarri potrà giocare sia al posto di Zielinski che nel tridente offensivo. Il secondo colpo di mercato è invece Cyril Ngonge, cannoniere del Verona, per cui gli azzurri hanno appena vinto la corsa contro la Fiorentina. Il giocatore si accaserà sotto il Vesuvio per 20 milioni di euro con piccolo sconto della società veneta.

Il restying però non finisce qui, potrebbe tornare di moda il nome di Samardzic anche se nel frattempo si è inserita la Juventus anche perché manca l'accordo tra la società partenopea e il giocatore. A Riad partirà un altro assalto a Barak della Fiorentina, poco utilizzato da Italiano, ma con i viola che non vogliono abbassare le richieste. Infine sarà la volta del difensore, altra pedina necessario per Mazzarri. Il favorito al momento è Perez dell'Udinese.