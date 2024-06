Calciomercato Roma: chi è Enzo Le Fée, "tuttocampista" francese su cui garantisce il ds Ghisolfi

In casa Roma si continua a scandagliare con attenzione il mercato francese. Anche in considerazione dell’approdo nella dirigenza giallorossa del nuovo ds Ghisolfi, la Ligue 1 sembra proprio essere stata eletta come principale “territorio di caccia” del club capitolino, alla ricerca di elementi in grado di ben adattarsi all’idea di gioco ed alle teorie del tecnico De Rossi. L’ultimo nome, in ordine di tempo, è quello del ventiquattrenne centrocampista Enzo Le Fée, che peraltro il ds romanista – il quale assumerà l’incarico ufficialmente dal primo di luglio ma è già da settimane al lavoro – ha già avuto modo di conoscere durante la sua permanenza da vice allenatore al Lorient, città nella quale Le Fée è nato ed è calcisticamente cresciuto.

Con la casacca degli arancio-neri, è diventato ben presto un punto di riferimento della prima squadra con la quale ha fatto il suo esordio nel novembre del 2018 nella coppa nazionale (mezz’ora nel match perso da Les Merlus contro il Sanit-Malo), diventandone nella stagione successiva un cardine del gioco e mettendo la sua firma nella promozione dalla cadetteria alla massima serie. Arrivano nel frattempo le prime convocazioni nelle selezioni giovanili transalpine, qualche sondaggio di alcuni club (è finito nel 2020 sul taccuino di Atalanta e Milan) che però non affondano il colpo, compreso il Borussia Dortmund che nel 2023 lo aveva seguito con attenzione. Dodici mesi fa, dopo quasi 150 gettoni con il Lorient, Le Fée lascia quella a tutti gli effetti da considerare come casa sua. Lo Stade Rennes sborsa venti milioni e se lo aggiudica, lui si ritaglia circa 2000 minuti in campo lasciando vuota la casella dei gol realizzati ma sfornando cinque assist.

D’altronde, la versatilità è una delle sue caratteristiche migliori: la sua visione di gioco gli permette di svolgere con profitto il ruolo di regista puro, mentre le sue qualità tecniche lo rendono efficace anche avanzando il suo raggio d’azione agendo più a ridosso delle punte. Secondo i giornali francesi, un accordo di massima tra la Roma ed il giocatore sarebbe già stato trovato. Ora resta da convincere il Rennes, che a quanto pare non sembra intenzionato a privarsi del suo centrocampista a prezzo di saldo.