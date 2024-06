Calciomercato Roma: chi è Ermedin Demirovic, nella lista dei papabili per raccogliere l'eredità di Lukaku

La nazione è sempre quella Bosnia che evoca nei ricordi dei tifosi giallorossi il ricordo di Edin D?eko, 119 reti nelle sei stagioni disputate nella Capitale. Ed anche il...curriculum vitae ha qualcosa di familiare, tenendo conto che il bomber di Sarajevo ha gonfiato reti in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg prima di passare al City e quindi cominciare la sua avventura in Italia. Questione di “aderenze”, ma anche questione di gol: la Roma, per fronteggiare le numerose partenze del reparto offensivo, è intenzionata a cercarli puntando su Ermedin Demirovi?, attaccante nato in Germania – ad Amburgo – ma sin dalle giovanili aggregato alle selezioni bosniache.

Il percorso che ha portato Demirovi? a ricongiungersi al paese che lo ha visto nascere è stato, ad onor vero, piuttosto tortuoso. Tanta gavetta, anche nelle serie minori, tra la Spagna (Alaves ed Almeria), la Francia (Sochaux) e la Svizzera, con l’esplosione nel San Gallo dove ha chiuso la stagione con quattordici reti. Arriva quindi la Bundesliga, prima con il Friburgo e quindi con l’Augsburg: è soprattutto quest’ultima stagione a segnare il salto di qualità, perché con la fascia di capitano rigorosamente al braccio in 34 presenze accumula 15 centri e sforna 10 assist per i compagni, e solo il crollo finale della squadra nell’ultimo segmento di torneo impedisce alla formazione di Augusta di continuare a gravitare nell’orbita della zona Europa.

Il prezzo sulla base del quale bisognerà trattare è di circa 20 milioni di euro, non esagerato in relazione alle qualità del giocatore. Sulle sue tracce anche il Milan, che oltre a valutare Depay ha individuato nell’attaccante della nazionale bosniaca una possibile alternativa a Zirkzee. Anche la Roma ha una certa urgenza di sistemare l’attacco: c’è da trovare chi raccoglierà l’eredità di Lukaku, considerando che Abraham sembra destinato a ritornare oltremanica e Belotti sembra abbia già trovato un accordo di massima col Como. Che sia Demirovi? il profilo giusto per farlo?