Calciomercato Roma, l'ipotesi Hummels in una difesa che cambierà volto

Attacco, ma non solo. La parola nel mercato giallorosso passa anche alla difesa, in considerazione dei movimenti che porteranno il reparto arretrato della formazione di De Rossi ad un’opera di restyling. Innanzitutto, si dovranno valutare i movimenti in uscita: Smalling dovrebbe salutare la capitale, per lui si profila un’esperienza in Arabia Saudita, visto che già dodici mesi fa alcuni club lo avevano corteggiato e il centrale inglese potrebbe valutare seriamente l’ipotesi di un contratto robusto nella fase conclusiva della sua carriera ed il misurarsi in un torneo che comunque sta crescendo in competitività. E sarà probabilmente tempo di saluti anche per Huijsen: tornerà alla Juventus, ma non è detto che sia una permanenza lunga visto che alcuni club di Premier League potrebbero tentare l’assalto ed il club piemontese prenderebbe in esame l’eventualità di monetizzare la sua cessione.

Detto di Spinazzola, che si svincolerà a parametro zero, del riscatto di Angeliño (sicuro) e quello di Llorente (probabile, sulla base di cinque milioni da versare al Leeds, cifra già concordata ma che non si esclude potrebbe anche essere ritoccata verso il basso), l’elemento di esperienza che potrebbe puntellare il reparto sarebbe stato identificato in Mats Hummels. Nome che magari non incendierà un ambiente al pari di Dybala o Lukaku, e che potrebbe far sorgere qualche perplessità in merito all’età non più verdissima (compirà 36 anni il prossimo dicembre). Eppure, le 40 presenze – condite da quattro gol – dell’ultimo anno con la maglia del Dortmund finalista in Champions stanno lì ad attestare le eccellenti condizioni del giocatore, che peraltro si è concesso anche il lusso di essere inserito nella squadra ideale dell’ultima stagione di Champions.

Proprio in considerazione del suo stato di forma, Hummels vorrebbe rimettersi in gioco in un torneo continentale diverso da quella Bundesliga che lo ha visto ininterrottamente protagonista dal 2008, oltre che coi gialloneri anche col Bayern Monaco, e magari dimenticare l’amarezza per la mancata convocazione ad Euro 2024. La pista che conduce in Arabia non sembra convincere troppo il pluridecorato centrale tedesco (campione del Mondo con la sua nazionale nel 2014 e cinque volte scudettato in patria), che è stato proposto anche al Milan il cui interesse sembra però tiepido. Da qui, l’operazione che lo porterebbe in giallorosso per conferire al reparto quell’esperienza necessaria per fare il salto di qualità, compensando la partenza di Smalling con una pedina che ha confidenza con il successo. Aspetto, questo, da non sottovalutare nella ricerca di quel salto di qualità necessario in vista della prossima stagione.