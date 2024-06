Calciomercato Ternana, cessioni ‘pesanti’ e scadenza imminente. Ecco quando verranno annunciati i gironi di Serie C

Una scadenza imminente – domenica 30 giugno - vero e proprio spartiacque tra la stagione corrente e quella ormai prossima. Il Direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca sta lavorando per allestire una rosa competitiva da consegnare ad Ignazio Abate, entro il giorno del raduno fissato per il 14 luglio. Naturalmente l’organico non sarà al completo e sconterà qualche ulteriore partenza...