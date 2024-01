Mertens potrebbe dire addio al calcio

La carriera di Dries Mertens sarebbe quasi arrivata al capolinea, l'attaccante ex Napoli in un'intervista al programma VTM 'Sergio Over de Grens ha dichiarato: "Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d'altra parte non vedo l'ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia". Parole che non chiudono definitivamente le porte ad un'altra stagione in campo, ma sembrano essere un indizio verso il ritiro.

La carriera di Dries Mertens

Mertens attualmente gioca nel Galatasaray dove è volato nell'estate del 2022 e in cui fino a questo momento ha messo a referto 65 presenze con 12 gol. La parentesi più importante della sua carriera è stata però quella di Napoli con il club azzurro che lo acquistò nel 2013, in totale nove anni in Campania in cui diventa il miglior marcatore di sempre degli azzurri con 148 reti in 397 partite, più di Insigne (122), più di Hamsik (121) più anche del mito Maradona (115).

Il belga ha dipinto calcio al San Paolo per quasi un decennio facendo tutto, il trequartista, l'ala e anche il bomber sotto la gestione Sarri, quando fece dimenticare in fretta Gonzalo Higuain con 34 gol in una sola stagione di cui ben 28 in campionato. Il cuore è rimasto a Napoli dove Dries ha messo anche su famiglia, ma in carriera l'attaccante ha vestito anche le maglie di PSV, Utrecht, Agovv e Eendracht Aalst, senza contare le oltre 100 presenze con la Nazionale del suo Paese.