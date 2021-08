Messi-Barcellona, è addio forzato: "Non rinnoverà il contratto"

L'annuncio del club blaugrana: "Sebbene sia stato raggiunto un accordo con il calciatore, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali".

Clamoroso in Spagna: Lionel Messi non rinnoverà il suo contratto con il Barcellona. Ad ufficializzare il divorzio con il talento argentino è stato lo stesso club blaugrana attraverso un comunicato; "Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo)".

"Di fronte a questa situazione - prosegue la nota - Lionel Messi non rimarrà legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia Messi per il suo contributo e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale".

Un colpo di scena a sorpresa che cambia tutti gli scenari del calciomercato, proprio quando l'accordo tra il Barcellona e Messi sembrava ad un passo. Le regole stringenti imposte dalla federazione spagnola ai club sono diventati degli ostacoli invalicabili per il rinnovo milionario dell'argentino, il cui futuro adesso è tutto da scrivere. Dove giocherà Messi? Il Psg, insieme a qualche squadra inglese, rimane uno dei pochi club a potersi permettere l'ingaggio della 'Pulce', che potrebbe anche decidere di attraversare l'Atlantico e continuare a giocare negli Stati Uniti. Intanto Leo, il calciatore più forte del mondo, è si ritrova senza squadra.