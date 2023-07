Messi e la rinascita dell'Inter Miami

Il calcio è uno sport di squadra dove il collettivo è importante e senza la giusta organizzazione non si va da nessuno parte, ma è innegabile che ci sono campioni che fanno saltare il banco. Leo Messi è uno di questi e se nel pieno dell'attività agonistica lo ha fatto con il Barcellona delle innumerevoli vittorie, ora che l'età non è più verde è l'America ad essere investita dal ciclone argentino.

L'impatto di Messi all'Inter Miami

Mentre in molti hanno scelto l'Arabia Saudita, Messi ha deciso che la sua carriera finirà in America e così ha deciso di firmare con l'Inter Miami con stipendio che si dovrebbe assestare sui 50-60 milioni all'anno non tutti a carico del club, per esempio una parte significativa arriverà da Apple e un'altra dalla MLS. Non saranno i 100 e più di Cristiano Ronaldo e di Benzema, ma comunque un ingaggio che supera di quasi il doppio di quanto la Pulce percepiva al PSG.

Leo Messi è arrivato per fare la differenza sia per l'immagine della Lega americana, con risultati che andranno calcolati sul lungo periodo, sia in campo dove l'argentino ha già fatto il bello e il cattivo tempo. Nelle prime due gare il campione del mondo in carica ha segnato tre gol, uno al novantesimo regalando ai suoi la vittoria sul Cruz Azul, e due la scorsa notte nel 4-0 con l'Atlanta United in soli 22 minuti. Due successi importanti arrivati in Leagus Cup, competizione in cui giocano squadre americane e messicane e che da questa stagione vale anche l'accesso alla Concacaf Champions League, più importante competizione calcistica per club di Nordamerica e Centroamerica.

Ora arriva una nuova sfida per Messi, quella di provare a rialzare l'Inter Miami in MLS dove la squadra è ultima a Est con soli 18 punti in 22 partite (14 sconfitte) e dove non vince da 11 giornate di fila (8 ko e 3 pareggi). Primo appuntamento il 21 agosto contro Charlotte.