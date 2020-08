Messi, offerta faraonica del Manchester City: 50 milioni di euro netti a stagione per cinque anni

50 milioni di euro netti a stagione per cinque anni più un ulteriore bonus di 250 milioni. Questa la folle offerta che il Manchester City, secondo l'indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo Sport, avrebbe presentato a Lionel Messi per convincerlo ad approdare in Inghilterra. L'argentino, dopo una carriera fin qui vissuta interamente in Catalogna, vuole infatti lasciare il Barcellona, club con il quale potrebbe dar vita ad un'aspra battaglia legale per liberarsi a parametro zero, per tentare una nuova avventura lontano dalla Spagna. Ed il City, guidato da quel Pep Guardiola che ha già allenato la Pulce proprio al Barça, non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione.

Messi, futuro in Major League Soccer

L'esperienza di Messi ai Citizens, tuttavia, durerebbe soltanto tre anni: nelle due successive stagioni il fuoriclasse classe 1987 indosserebbe invece la maglia del New York City, club di Major League Soccer di proprietà, come il City, dello sceicco Mansour bin Zayed Al-Nahyan. E proprio nel momento del suo trasferimento negli Stati Uniti la Pulce riceverebbe il faraonico bonus di 250 milioni. Un'offerta che avrebbe permesso agli inglesi di sbaragliare la concorrenza di Paris Saint-Germain e Inter, con l'argentino pronto a dare il proprio benestare al trasferimento in terra inglese. L'affare, tuttavia, può andare in porto soltanto ad una condizione: che Messi si liberi a costo zero dal Barcellona.