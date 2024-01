Quanti premi ha vinto Messi in carriera

Ancora un trionfo per Leo Messi che ha vinto anche oggi il The Best Fifa Men's player, premio che va al miglior giocatore dell'anno solare secondo la Federazione Mondiale di calcio. L'argentino ha finito la corsa davanti a Mbappè e Haaland di PSG e Manchester City andando a prendersi la corona per la quarta volta in carriera dopo i successi nel 2022, nel 2019 e nel 2009.

E' l'ennesima vittoria personale per Leo Messi che in bacheca ha anche otto palloni d'oro conquistati nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023. A questi si aggiungono i tre premi come calciatore europeo dell'anno grazie alle sue funamboliche gesta nel Barcellona. Scorrendo ancora nella sua incredibile carriera si scopre che ha vinto la classifica cannonieri di varie competizioni in 23 occasioni tra queste brillano le sei volte in cui ha segnato più di tutti in Champions League nel 2009 (9 gol), 2010 (8), 2011 (12), 2012 (14), 2015 (10) e nel 2019 (12).

Ovviamente non si possono dimenticare le tante vittorie con i club di appartenenza e la Nazionale, la vittoria del Mondiale nel 2022 e della Coppa America nel 2021, la quattro Champions League e le 10 Liga con il Barcellona con cui ha conquistato anche tre Mondiali per club e i due campionati di Francia con il PSG, ultima avventura europea prima divolare a Miami.