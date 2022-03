Psg, eliminazione e rifondazione: Cristiano Ronaldo al posto di Messi?

Un'eliminazione amarissima, quella subita dal Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini, dopo aver vinto la gara di andata per 1-0 ed essersi portati per primi in vantaggio in quella di ritorno, hanno dovuto dire addio alla competizione in seguito al ko per 3-1 incassato al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Una sconfitta sulla quale pesa come un macigno la grossolana ingenuità commessa da Gianluigi Donnarumma in occasione della prima rete spagnola e che, adesso, potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, a partire dalla panchina, dove il destino di Mauricio Pochettino sembra ormai segnato. Ma profondi cambiamenti sono attesi anche nella rosa dei calciatori.

Psg, via anche Messi? È pronto Cristiano Ronaldo

Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi è infatti infuriato per l'ennesimo flop europeo malgrado gli importanti investimenti effettuati negli ultimi anni e sarebbe pronto a rinnovare radicalmente la squadra. Oltre a Mbappé, destinato, salvo colpi di scena, ad approdare al Real Madrid, hanno già le valigie pronte anche Icardi, Sergio Ramos, Di Maria, Draxler, Herrera, Kurzawa e Keylor Navas. Ma non finisce qui, perché tra i partenti potrebbe esserci anche Lionel Messi, che potrebbe lasciare Parigi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L'argentino, in Francia, non è mai riuscito ad ambientarsi ed il suo rendimento è stato ben al di sotto di quelle che erano le aspettative, come ben testimonia il numero di reti segnate fin qui in campionato: appena due, una miseria per un sette volte Pallone d'Oro.

Ed il sostituto di Messi potrebbe essere proprio lo storico rivale della Pulce, quel Cristiano Ronaldo che, insieme all'argentino, ha monopolizzato la scena mondiale nel corso degli ultimi anni. Il fuoriclasse portoghese potrebbe infatti lasciare il Manchester United in estate ed il suo sogno, da quanto trapela, sarebbe proprio quello di trasferirsi in Francia.