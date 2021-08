Messi al Psg: è ufficiale

Con un tweet nemmeno troppo ermetico i francesi annunciano il colpo "del secolo". Il fantasista argentino si è accordato, non da oggi, con la società e lascia il Barcellona dopo 21 anni. I parigini adesso sono la squadra da battere, poco ma sicuro

Lionel Messi al Paris Saint Germain, tutto fatto. Con un tweet nemmeno troppo ermetico i parigini annunciano il colpo "del secolo". Il fantasista argentino si è accordato, non da oggi, con la società e lascia il Barcellona dopo 21 anni. Un addio, con lacrime, che nessuno avrebbe mai immaginato possibile solo poche settimane fa.

Risolti tutti i problemi riguardanti i diritti di immagine e l'ingaggio, Messi è a Parigi e si sottoporrà alle visite mediche di rito nella capitale francese per firmare poi il nuovo contratto per due anni (forse con una opzione per il terzo).

La conferenza stampa di presentazione al Parco dei Principi si terrà mercoledì in tarda mattinata.

I francesi, che potevano già contare su giocatori del calibro di Mbappé, Neymar, Di Maria e Verratti, hanno rafforzato ulteriormente la propria rosa, oltre che con la Pulce, con i vari Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum: una sessione di calciomercato stellare.

"Di nuovo insieme". In una story su Instagram Neymar, stella del Psg, annuncia di fatto il passaggio di Messi al Psg. L'attaccante brasiliano ha anche pubblicato alcune immagini di quando i due erano insieme ai tempi del Barcellona: la coppia magica tornerà a incantare.