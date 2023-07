Chi è Messinho, la nuova baby-stella del Palmeiras che affascina l’Europa

Se in Europa c’è il Benfica ad elevarsi al rango di principale fucina di talenti continentali, dall’altra parte dell’Oceano tale ruolo sembra ormai appannaggio del Palmeiras, il cui vivaio ha sfornato un altro baby talento in grado di ingolosire i principali top club europei. La risonanza avuta dalla notizia del passaggio di Endrick al Real Madrid, operazione che si completerà nel 2024, al compimento del diciottesimo anno di età dell’esterno offensivo verdeoro, è già scemata: colpa, o merito, di Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, stellina della cantera biancoverde che ha scelto anche lui la Copa São Paulo de Futebol Júnior – a quella latitudini semplicemente la “Copinha” – per far accendere su di lui i riflettori.

L’abbreviazione del suo chilometrico nome, pratica usuale in Brasile, è di quelle scomode, perché per tutti è diventato “Messinho”, in onore del pluridecorato fuoriclasse degli storicamente indigesti vicini di casa argentini. Scomoda, ma non invalidante: classe 2007, Estêvão Willian è sceso in campo con l’impertinenza dei suoi sedici anni non ancora compiuti accumulando complessivamente 264 minuti, in una competizione che accorpa la crema del calcio brasiliano Under 20, e concedendosi anche il lusso di realizzare una rete nella goleada del Palmeiras contro il Sampaio, in occasione della prima sfida della fase ad eliminazione diretta.

Esattamente come dodici mesi fa, quando i Verdão di San Paolo schiantarono il Santos in finale, anche in questa edizione 2023 per il Palmeiras è arrivata la gioia dela vittoria nella manifestazione, per effetto del 2-1 all’América in un match che ha visto il tecnico Paulo Victor schierare “Messinho” sin dal primo minuto. Un trofeo che si va aggiungere alla bacheca del giovanissimo attaccante, che con la stessa casacca ha già vinto nelle ultime due stagioni il Torneo Paulista Under 15 ed Under 17. Non molto alto, sgusciante e rapido, predilige agire sul versante destro del fronte offensivo, e le sue qualità hanno colpito anche i principali brand sportivi mondiali, al punto da spingere la Nike a metterlo subito sotto contratto.

Per il grande salto verso l’Europa, invece, ci sarà da aspettare. Non troppo, forse, se è vero che già nel 2022 il Paris Saint Germain aveva proposto una maxi cifra al Palmeiras per assicurarsi sia Endrick che Estêvão, in un’operazione naufragata per l’affondo del Real riuscita a mettere sotto contratto il primo. Il secondo, invece è ancora libero (sebbene il club lo abbia blindato con un contratto da professionista fino al 2026), e la sua quotazione sembra destinata a salire come d’altronde il suo rendimento: le dirigenze del top team europei lo sanno, come sono coscienti che giocare d’anticipo (lo fece a suo tempo il Real con Vini Junior e Rodrygo) costituisce pratica usuale e redditizia. Il Barça lo ha fatto per il 2005 Vitor Roque, i blancos per Endrick: la corsa per Messinho è invece appena iniziata. E da lontano sembra quasi si intraveda il sorriso sornione di Carlo Ancelotti, che dal 2024 piloterà la nazionale maggiore verdeoro, dove la nuova generazione di talenti non tarderà ad arrivare...