Chi è stato il miglior giocatore del 2023? E' la domanda che in tanti si fanno a pochi giorni dalla fine dell'anno solare. A sciogliere i dubbi è stata La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, un parere quindi imparziale che guarda ai dodici mesi sotto l'aspetto dei numeri. Il migliore secondo l'IFFHS è stato Erling Haaland, formidabile cannoniere del Manchester City con cui ha vinto tutto segnando una valanga di gol.

Haaland miglior giocatore del 2023

Un successo schiacciante per il norvegese che si è assestato a 209 punti quasi il doppio del secondo in classifica: Kylian Mbappè del Paris Saint Germain, la graduatoria sembra anticipare quello che sarà il duello del calcio europeo per i prossimi anni con possibilità però di allargarsi ad altri grandi talenti come Jude Bellingham che però per il 2023 si deve accontentare del quinto posto con 34 punti.

A chiudere il podio è Lionel Messi con 85 punti, tre in più del quarto della classe Rodri, ancora del Manchester City. Entrano in top ten anche De Bruyne con 27 punti, Harry Kane con 18, Bernardo Silva con 9, Vinicius Juniors con 8 e il primo degli "italiani" Lautaro Martinez. Il giocatore dell'Inter è l'unico rappresentante della Serie A nella classifica.