Chi è stato il miglior portiere del 2023

E’ stato un 2023 da incorniciare per il Manchester City “pentacampeon”. La formazione di Guardiola ha concluso un anno strepitoso nel corso del quale ha messo in bacheca ben cinque trofei (UEFA Champions League, Premier League, Coppa del Mondo per club FIFA, Supercoppa UEFA e Coppa d'Inghilterra) laureandosi anche – a pieno titolo – squadra dell’anno nella graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Un predominio che d’altronde è ben rispecchiato proprio dagli “award” tributati dalla IFFHS, che hanno visto trionfare Erling Haaland come miglior giocatore e ben altri tre giocatori nella top ten (quarto posto per Rodri, sesto per Kevin De Bruyne ed ottavo per Bernardo Silva).

Ederson miglior portiere del 2023

A certificare la supremazia è arrivato anche il premio a Ederson in qualità di miglior portiere del Mondo. L’estremo difensore del City, che negli anni precedenti non si era mai spinto oltre il sesto posto, ha preceduto in classifica Emiliano Martinez, che protegge in Premier League la porta dell’Aston Villa – peraltro secondo anche dodici mesi fa – e campione iridato con l’Albiceleste in quella che è stata la rivincita del Trofeo Yashin (assegnato a Parigi proprio all’argentino davanti al brasiliano del Manchester). Terzo posto per Thibaut Courtois, portiere belga del Real Madrid che si era aggiudicato il premio 2022.

Nella graduatoria del top ten figurano poi Marc André Ter Stegen, Jan Oblak, mentre al sesto posto si è piazzato Gianluigi Donnarumma – primo nel 2021 – seguito da Yassine Bounou, recentemente passato all’Al Hilal in Arabia Saudita e confermatosi a distanza di dodici mesi miglior estremo difensore del continente africano. A chiudere la pattuglia dei migliori Alisson del Liverpool, quindi la coppia di “guardiani” delle squadre milanesi di Serie A, ovvero André Onana e Mike Maignan, rispettivamente in nona e decima posizione.