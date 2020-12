La miglior squadra di tutti i tempi (secondo France Football)

Qual è la miglior formazione di tutti i tempi? I migliori 11 da schierare in un campo di calcio? La rivista francese France Football, che ogni anno organizza il Pallone d'oro ha deciso di eleggere la miglior squadra di tutti i tempi, ovvero il Dream Team del Pallone d'Oro. Considerando che quest'anno, a causa dell'epidemia di coronavirus, il premio al miglior calciatore del mondo non verrà assegnato, consoliamo con lo schieramento di leggende.

Calcio, la miglior formazione di tutti i tempi

I calciatori candidati sono stati scelti tra quelli in attività dal 1956 al 2020, ovvero dall'anno in cui per la prima volta è stato assegnato il Pallone d'oro. La squadra, schierata con un 3-4-3, è stata votata dai giornalisti che compongono la giuria del più prestigioso premio individuale. In porta il 'ragno nero' Lev Yashin, nella difesa a tre Paolo Maldini, unico italiano in formazione, il 'kaieser' Beckenbauer e il 'pendolino' Cafù. Centrocampo tra la fantasia di Maradona e Pelè e la 'sostanza di Matthäus e Xavi, davanti ovviamente Messi e i due Ronaldo, Cristiano e il Fenomeno.

Ecco la formazione (3-4-3): Lev Yashin; Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Lothar Matthäus, Xavi, Pelé, Diego Maradona; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo.