Serie A 2022/2023, i migliori giocatori della stagione: tutti i candidati

Sta per calare il sipario sul campionato di serie A 2022/2023. Nel weekend tra il 2 ed il 4 giugno si disputerà infatti l'ultima giornata di una lunga stagione, che ha visto il Napoli di Luciano Spalletti conquistare con largo anticipo lo scudetto. Insieme agli azzurri, hanno staccato il pass per la prossima edizione della Champions League anche Lazio, Inter e Milan, mentre Atalanta, Roma e Juventus si giocheranno i posti per Europa e Conference League (ma attenzione, in base ai risultati delle tre italiane impegnate nelle finale europee, i posti per le formazioni italiane in Europa per la prossima stagione potrebbe salire a otto). Retrocesse in B Sampdoria e Cremonese, con Spezia e Verona in bagarre per evitare l'ultimo posto che conduce al piano di sotto.

I migliori giocatori della stagione

La Lega Serie A, nel frattempo, ha reso noti i candidati per il premio MVP di stagione, con i giocatori divisi in cinque categorie: miglior under 23, miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista e miglior attaccante. Venerdì 2 giugno, invece, sarà annunciato il migliore in assoluto. Di seguito tutti i candidati per categoria.

Migliori under 23

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Nicolò Fagioli (Juventus)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Miglior portiere

Michele Di Gregorio (Monza)

Guglielmo Vicario (Empoli)

Lukasz Skorupski (Bologna)

Miglior difensore

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Theo Hernandez (Milan)

Kim Min-jae (Napoli)

Miglior centrocampista

Nicolò Barella (Inter)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Adrien Rabiot (Juventus)

Miglior attaccante