Calciomercato, i migliori dieci svincolati della Serie A

Tempo di calciomercato, come ogni estate. Le squadre del nostro campionato, in queste settimane, sono a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, con numerose trattative già in piedi. Per chi vuole operare in entrata senza spendere grosse cifre, una possibilità in più può provenire dal mercato degli svincolati: sono infatti numerosi i calciatori a cui, tra pochi giorni, scadrà il contratto con il proprio club. Vediamo la top ten inerente il campionato di Serie A.

Serie A, i migliori dieci svincolati

Paulo Dybala

Sarà uno svincolato di lusso, Paulo Dybala. L'argentino lascerà la Juventus dopo sette stagioni e su di lui, già da tempo, c'è il forte interesse dell'Inter. La trattativa con i nerazzurri non è però ancora chiusa, con il Milan pronto ad inserirsi come guastafeste nella corsa alla Joya.

Franck Kessié

Lascerà il Milan da campione d'Italia, Franck Kessié. L'ivoriano, autore di sei reti nell'ultimo campionato di Serie A, pare destinato al Barcellona, con i blaugrana che devono però sbloccare nuove risorse economiche per chiudere l'affare.

Andrea Belotti

Nei giorni scorsi lo ha annunciato ufficialmente: Andrea Belotti non vestirà la maglia del Torino nella prossima stagione. Su di lui, dopo i sondaggi di Roma e Monza delle scorse settimane, è piombato il Monaco, pronto ad offrire al "Gallo" un triennale.

Federico Bernardeschi

Non rientra più nei progetti della Juventus e così, Federico Bernardeschi, dovrà trovarsi una nuova squadra. Naufragata l'idea Milan, una possibile destinazione per il suo futuro potrebbe essere il Napoli, a caccia di rinforzi nel reparto offensivo.

Alessio Romagnoli

Vorrebbe restare ancora al Milan, ma i progetti del Diavolo sembrano diversi. Alessio Romagnoli tra pochi giorni sarà svincolato e su di lui, oltre alla Lazio, ha messo gli occhi il Fulham, club di Premier League.

Dries Mertens

Un accordo ancora non trovato con il Napoli e così, Dries Mertens, tra pochi giorni sarà ufficialmente un giocatore svincolato. La volontà del belga, tuttavia, è quella di proseguire la sua avventura in Campania.

David Ospina

Il Napoli, per il futuro, ha deciso di puntare su Alex Meret e così David Ospina, portiere colombiano classe 1988, è pronto a volare in Arabia Saudita all'Al-Nassr, che gli garantirà un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione.

Luiz Felipe

L'avventura di Luiz Felipe con la maglia della Lazio è terminata dopo cinque stagioni e adesso il difensore si trasferirà in Spagna, dove, a breve, firmerà per il Betis.

Matias Vecino

Una stagione trascorsa ai margini, con pochissimo spazio trovato alla corte di Simone Inzaghi. Matias Vecino lascerà l'Inter a parametro zero: per lui, adesso, offerte dal Sudamerica.

Thomas Strakosha

Thomas Strakosha, dopo aver difeso negli ultimi anni i pali della Lazio, intraprenderà una nuova avventura, probabilmente in Inghilterra, dove è seguito da Fulham e Chelsea.