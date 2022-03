Sinisa Mihajlovic ha convocato una conferenza stampa urgente

C'è agitazione a Bologna dove il tecnico Sinisa Mihajlovic ha convocato a sorpresa una conferenza stampa. L’ufficio stampa del Bologna ha comunicato che alle ore 12 Sinisa Mihajlovic parlerà in conferenza stampa a Casteldebole. Una decisione arrivata all’improvviso e che, in assenza di partite, lascia perplessi in merito alle motivazioni.

Il Bologna attualmente è 12° in campionato con una sola vittoria in questo 2022, 6 sconfitte e 4 pareggi. La prossima sfida in campionato i rossoblù la giocheranno a San Siro contro il Milan capolista al rientro dalla sosta il prossimo 4 aprile.

Non si sa ancora cosa ci sia dietro la scelta di questa conferenza stampa, se ragioni tecniche o personali. Tra poco tutto si chiarirà.

Mihajlovic lo scorso ottobre era diventato nonno con la nascita di Violante, figlia di Virginia e del calciatore Alessandro Vogliacco.