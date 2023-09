Milan, quando rientra Maignan

Una serata no, quella vissuta dal Milan martedì 19 settembre. I rossoneri, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, non sono andati oltre lo 0-0 contro il Newcastle malgrado le numerose occasioni create. A ciò si aggiunge il problema fisico accusato da Mike Maignan, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale lasciando il posto a Sportiello. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere francese hanno escluso lesioni, con la diagnosi che parla di semplice risentimento al flessore. Un infortunio di lieve entità, che costringerà tuttavia l'estremo difensore ad alzare bandiera bianca per la sfida contro il Verona, in programma sabato 23 settembre.

Maignan, verosimilmente, sarà indisponibile anche per il turno infrasettimanale, quando il Milan affronterà in trasferta. "La sua evoluzione andrà seguita giorno per giorno, ma è chiaro che in questa fase un infortunio del genere può farti saltare una o due partite", ha dichiarato il tecnico Stefano Pioli. Parole che lasciano ipotizzare che il portiere possa tornare arruolabile per il big match contro la Lazio, in programma sabato 30 settembre a San Siro: lo staff rossonero farà infatti il possibile per poter contare sul francese per la delicata sfida contro gli uomini di Maurizio Sarri. In sua assenza, i pali rossoneri saranno difesi da Marco Sportiello.