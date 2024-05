Chi allenerà il Milan nella prossima stagione

Malgrado la conquista del secondo posto in serie A, la stagione del Milan non può certo considerarsi soddisfacente. I rossoneri, infatti, sono stati eliminati prima in Champions già nella fase a gironi e poi in Europa League ai quarti di finale dalla Roma. Destino analogo in Coppa Italia, dove Giroud e compagni si sono fermati ai quarti venendo battuti a San Siro dall'Atalanta. Insomma, un rendimento al di sotto delle aspettative che come prima conseguenza avrà l'interruzione del rapporto con Stefano Pioli: il tecnico, che con il Diavolo ha conquistato lo scudetto nel 2022, verrà infatti sollevato dall'incarico malgrado un contratto in essere fino al 2025.

I possibili sostituti di Pioli

Dato per certo l'addio di Pioli, il Milan dovrà ovviamente muoversi rapidamente per individuarne il sostituto. Il nome più caldo sembra essere quello di Paulo Fonseca, che ha appena chiuso al quarto posto la Ligue 1 con il Lille e che pare pronto a dire addio ai francesi. Il portoghese può vantare già esperienza nel nostro campionato, avendo guidato la Roma per due stagioni dal 2019 al 2021 piazzandosi prima al quinto e poi al settimo posto. Attenzione, però, all'opzione De Zerbi: l'ex allenatore del Sassuolo, a sorpresa, lascerà il Brighton e potrebbe quindi tornare ad essere un profilo papabile per i rossoneri.

Ci sono, poi, alcuni nomi sullo sfondo, tra cui quelli di Lionel Scaloni, che si è laureato campione del mondo nel 2022 in Qatar con l'Argentina, e Graham Potter, alla guida del Chelsea dal settembre 2022 all'aprile 2023. Ma la prima scelta, per il Milan, sembra rimanere Fonseca, con il club rossonero che cercherà di trovare un accordo di massima già in settimana in modo da poter poi iniziare a programmare la prossima stagione. Che, per i rossoneri, dovrà essere quella del riscatto.