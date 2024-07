Milan, dove vedere le amichevoli estive in tv e streaming

La stagione 2024/2025, per il Milan, è già iniziata. I rossoneri, nella giornata di lunedì 8 luglio, si sono infatti ritrovati a Milanello, dove la truppa di Paulo Fonseca sta svolgendo i primi allenamenti. Il nuovo tecnico, subentrato a Stefano Pioli e reduce dall'esperienza alla guida del Lilla, sta cercando di trasmettere le sue idee alla squadra ed i primi riscontri potrà averli nei test amichevoli, a partire da quello del 20 luglio contro il Rapid Vienna in Austria. I rossoneri, successivamente, partiranno per la tournée negli Stati Uniti, dove affronteranno prima il Manchester City di Pep Guardiola (28 luglio), poi il Real Madrid di Carlo Ancelotti (1 agosto) e, infine, il Barcellona di Flick (7 agosto).

Dove vedere le amichevoli estive del Milan in tv e streaming

Di seguito, nel dettaglio, dove poter seguire in diretta tv e streaming le amichevoli estive del Milan in vista della stagione 2024/2025: