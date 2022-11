Cosa farà il Milan durante la sosta per i Mondiali

Si è chiuso con la vittoria in extremis per 2-1 contro la Fiorentina il 2022 del Milan. I rossoneri, che nello scorso torneo hanno conquistato lo scudetto, arrivano quindi alla sosta per i Mondiali 2022 (in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre) al secondo posto della classifica con i loro 33 punti, a -8 dal Napoli capolista e davanti alla Juventus, terza a 31. Il rientro in campo, per il Diavolo, è previsto per il 4 gennaio, quando Tonali e compagni faranno visita all'Arechi alla Salernitana di Davide Nicola, formazione che ha chiuso l'anno con due sconfitte consecutive.

Milan, il programma durante la sosta: amichevoli e ritiro

Durante questo periodo, tuttavia, il Milan non rimarrà ovviamente fermo. Per coloro che non saranno impegnati al Mondiale (in Qatar voleranno Theo Hernandez, Giroud, Leao, Kjaer, De Ketelaere, Ballo-Touré e Dest), è previsto adesso qualche giorno di vacanza fino al 1 dicembre, quando i rossoneri riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Il 10, invece, è in calendario la partenza per Dubai, dove la formazione di Stefano Pioli rimarrà in ritiro fino al 20. Durante la tournée il Milan dovrebbe giocare due amichevoli di prestigio contro Liverpool e Arsenal, ancora però da ufficializzare. Poi il ritorno in Italia, con i rossoneri che inizieranno a preparare il ritorno in campo contro la Salernitana.