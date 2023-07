Milan, date e orari delle amichevoli negli Stati Uniti

L'inizio della stagione 2023/2024, per il Milan, è ormai alle porte. Nella giornata di lunedì 10 luglio i rossoneri, reduci da un'annata, almeno a livello nazionale, sottotono (positivo invece il cammino europeo, con il Diavolo capace di spingersi fino alla semifinale di Champions League), si ritroveranno infatti a Milanello per il consueto raduno. Una data per la quale il tecnico Stefano Pioli, costretto a salutare Sandro Tonali, passato al Newcastle, spera di poter contare già su alcuni rinforzi. Le trattative al momento più avviate sembrano essere quelle per Christian Pulisic, fantasista in uscita dal Chelsea, Tijjani Reijnders, centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar, e Alvaro Morata, attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid.

Date e orari delle amichevoli negli Usa

Il Milan, dopo la prima parte di ritiro a Milanello, partirà il 20 luglio per la tournée negli Stati Uniti. Qui i rossoneri saranno impegnati in alcune amichevoli di prestigio: il 23 luglio, al Rose Bowl Stadium, contro il Real Madrid, il 28 luglio, al Dignity Healt Sports Park, contro la Juventus ed infine il 2 agosto, all'Allegiant Stadium, contro il Barcellona.

Di seguito il calendario completo delle amichevoli previste durante la tournée americana per il Milan: