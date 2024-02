Milan-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, quello in programma domenica 25 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 26esima giornata di serie A. Il Milan, reduce dai ko con Monza e Rennes (quest'ultimo indolore, dato che i rossoneri hanno comunque staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, dove affronteranno lo Slavia Praga), ospiterà l'Atalanta di Gasperini, che nelle ultime cinque gare ha conquistato altrettante vittorie. Il Diavolo occupa al momento il terzo posto della classifica con i suoi 52 punti, mentre la Dea è quarta a pari merito con il Bologna a 45. Alta, quindi, la posta in palio nella sfida di San Siro.

Milan-Atalanta, le scelte di Pioli

Pioli, per il match contro l'Atalanta, si affiderà al consueto 4-2-3-1. Al centro dell'attacco, dove mancherà Jovic per squalifica, si rivedrà dal primo minuto Giroud, con il francese supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In mezzo al campo Bennacer e Adli si contendono una maglia per affiancare Reijnders, mentre al centro della difesa il prescelto per far coppia con Kjaer dovrebbe essere Gabbia. Terzini Florenzi ed Hernandez.

Milan-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, dall'altra parte, pare intenzionato a puntare sul 3-4-2-1, con Miranchuk e Koopmeiners chiamati a supportare in attacco Charles De Ketelaere, ex della sfida. A centrocampo Ederson e De Roon con Holm e Ruggeri sulle corsie esterne, in difesa spazio per Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Tra i pali Carnesecchi.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere. All. Gasperini

Milan-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Atalanta, in programma domenica 25 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.