Atalanta, verso il Milan: Palomino c’è, tre gli indisponibili

Si avvicina il momento della verità per l’Atalanta che domenica sfida a San Siro il Milan in un match decisivo per la qualificazione alle prossime competizioni europee. L’avversario è il peggiore che potesse capitare, i rossoneri a San Siro hanno la possibilità di fare il passo più importante verso lo Scudetto.

Atalanta, Palomino recupera per il Milan

A Zingonia però non c’è nessuna voglia di andare a Milano per fare solo da sparring partner. Con 59 punti la Dea è appaiata a Roma e Fiorentina, una sconfitta potrebbe significare ottavo posto e niente Europa, magari non un fallimento, ma di sicuro una grande delusione per tutto l’ambiente ormai abituato a viaggiare per il Vecchio Continente.

Gasperini deve quindi ritrovare la migliore Atalanta e dall’infermeria arriva una buona notizia, Palomino ha recuperato e ci sarà. Il difensore centrale era uscito dalla sfida con lo Spezia acciaccato, niente di grave però e probabilmente il fatto di non aver giocato la ripresa al Picco è stata la mossa giusta. L’argentino si schiererà insieme a Demiral e Djimsiti, e in difesa come rincalzo a gara in corso in caso di necessità ci sarà anche Scalvini, ripresosi anche lui.

Gli assenti di Milan-Atalanta

Il recupero di Palomino è fondamentale alla luce del fatto che non ci sarà Toloi. L’azzurro continua a lottare con i problemi fisici che non lo hanno lasciato in pace nell’ultima parte di stagione e salterà anche la gara di San Siro. La lista degli indisponibili dell’Atalanta contro il Milan comprende anche Pezzella, a sinistra giocherà quindi sicuramente Zappacosta, e Ilicic. Per il resto tutti a disposizione per cercare di violare ancora una volta San Siro, stadio in cui la Dea nelle ultime stagioni si è tolta più di una soddisfazione.