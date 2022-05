Milan, a San Siro è tabù Atalanta: i precedenti che spaventano i rossoneri

Sarà l'Atalanta il penultimo ostacolo nella strada che porta verso lo scudetto per il Milan. I rossoneri, reduci dal blitz per 1-3 sul campo del Verona ed al comando della classifica con due punti di vantaggio sull'Inter, attesa domenica dal Cagliari, ospiteranno nel prossimo turno la formazione di Gian Piero Gasperini, che ha rilanciato le proprie ambizioni europee con la vittoria contro lo Spezia. I bergamaschi, per il Diavolo, rappresentano una vera e propria bestia nera a San Siro, come dimostrano i precedenti delle ultime sette sfide.

Milan-Atalanta, i precedenti che spaventano i rossoneri

Il Milan, di fronte al proprio pubblico, non batte l'Atalanta addirittura dal 6 gennaio 2014, quando si impose per 3-0 grazie alla doppietta di Kakà e alla rete di Cristante. Da quel giorno la Dea è sempre uscita imbattuta contro i rossoneri alla Scala del Calcio, a partire dal 18 gennaio 2015, quando i nerazzurri si imposero per 0-1 grazie alla rete di German Denis. L'Atalanta ha espugnato San Siro anche il 23 dicembre 2017 (0-2, reti di Cristante e Ilicic) ed il 23 gennaio dello scorso (0-3, reti di Romero, Ilicic e Zapata). Durante questo arco di tempi i bergamaschi, in casa rossonera, hanno raccolto anche quattro pareggi (0-0 il 7 novembre 2015 ed il 17 dicembre 2016, 2-2 il 23 settembre 2018 e 1-1 il 24 luglio 2020).

Gli orobici, inoltre, riportano alla memoria dei tifosi milanisti anche il clamoroso 5-0 incassato a Bergamo il 22 dicembre 2019, con gli uomini di Gasperini che travolsero il Diavolo grazie alla doppietta di Ilicic ed alle reti di Gomez, Pasalic e Muriel. Insomma, l'Atalanta, in questi ultimi anni, è stata spesso fonte di dolori più che di gioie per i rossoneri.