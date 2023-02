Milan-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Uno scontro diretto in piena regola per la zona Champions. Il Milan, reduce dalle vittorie con Torino, Tottenham e Monza, ospiterà domenica 26 febbraio alle 20.45 a San Siro l'Atalanta nella gara valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A. Una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi, dato che i rossoneri viaggiano al momento al terzo posto della classifica a pari merito con la Roma a quota 44, a +3 dalla Dea, oggi sesta e sconfitta a sorpresa dal Lecce nell'ultimo turno. Per la formazione di Pioli conquistare il bottino pieno significherebbe lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi delle scorse settimane, rilanciando le proprie ambizioni anche in ottica secondo posto. Gli orobici, invece, hanno bisogno di ritrovare continuità per alimentare i propri sogni Champions.

Milan-Atalanta, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida con l'Atalanta, ritroverà Maignan, che dovrebbe essere inserito nell'elenco dei convocati. Ancora da valutare, tuttavia, il suo impiego: se lo staff rossonero opterà per la via della prudenza, tra i pali ci sarà ancora Tatarusanu. In difesa, nel nuovo 3-4-3 del Diavolo, confermato Thiaw (preferito a Kjaer) con Kalulu e Tomori. In mezzo al campo Krunic al fianco di Tonali, con Messias (in vantaggio su Saelemaekers) ed Hernandez sulle corsie esterne. Al centro dell'attacco, dopo l'iniziale panchina di Monza, si rivedrà Giroud: ai suoi lati Leao e Diaz.

Milan-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, dall'altra parte, dovrà invece fare a meno di Hateboer, per il quale la stagione è già finita (per lui rottura del crociato), Zapata e dello squalificato Demiral. Ancora in dubbio Pasalic. Modulo di partenza sarà il 3-4-1-2, con Ederson e Boga in ballottaggio per il posto di trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Lookman e Hojlund. A centrocampo torna De Roon, che ha scontato la squalifica, al fianco di Koopmeiners, con Maehle a destra e Zappacosta (in ballottaggio con Soppy) a sinistra. In difesa, a protezione del portiere Musso, il terzetto composto da Toloi, Scalvini e Djimsiti.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Milan (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Boga; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

Milan-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Atalanta, in programma domenica 26 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.