Milan-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Mancano soltanto 4 punti al Milan per avere la certezza matematica di conquistare lo scudetto, tre dei quali, i rossoneri, cercheranno già di prenderseli domenica 15 maggio contro l'Atalanta nella gara valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 18). Un match però ricco di insidie per il Diavolo, alle prese, negli ultimi anni, con una tradizione negativa a San Siro contro la Dea. I bergamaschi, reduci dal successo sul campo dello Spezia, sono infatti in piena corsa per un posto in Europa e, in casa degli uomini di Pioli, cercheranno di conquistare un risultato positivo per poi giocarsi tutte le loro carte negli ultimi novanta minuti del torneo. Il Milan, tuttavia, potrà contare da parte sua sull'apporto della tifoseria, pronta a sostenere in massa Giroud e compagni in quello che sarà l'ultimo impegno interno della stagione.

Milan-Atalanta, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro l'Atalanta, potrà contare sull'intera rosa a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Kjaer. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud in netto vantaggio su Ibrahimovic per un posto al centro dell'attacco. Un paio di dubbi per chi agirà alle spalle del francese insieme all'inamovibile Leao: si contendono infatti una maglia Messias e Saelemaekers sulla destra e Krunic e Kessie per il ruolo di sottopunta. Nel caso in cui dovesse esserci spazio per il bosniaco, l'ivoriano scivolerebbe a centrocampo per far coppia con Tonali e Bennacer in panchina. Nessun dubbio invece in difesa, dove la coppia centrale sarà formata da Kalulu e Tomori con Calabria ed Hernandez a presidiare le corsie esterne. Maignan tra i pali.

Milan-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, dall'altra parte, sarà privo di Ilicic, Toloi e Pezzella, ma potrà contare sul recupero di Zapata. Il colombiano dovrebbe trovare spazio fin dal primo minuto nel 3-4-1-2 nerazzurro andando a comporre il tandem d'attacco con il connazionale Luis Muriel. Alle loro spalle ballottaggio Pasalic-Koopmeiners. In mezzo al campo spazio per De Roon e Freuler, con Zappacosta a sinistra e Hateboer, in vantaggio su Maehle, a destra. In difesa, a protezione del portiere Musso, Djimsiti, Demiral e Palomino.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Milan-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.