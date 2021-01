Milan-Atalanta, le probabili formazioni: rossoneri con Leao, Gasperini si affida a Zapata

Una sfida che promette spettacolo, quella in programma sabato 23 gennaio alle 18 allo stadio San Siro e valevole per la 19ª giornata di Serie A. Il Milan di Pioli, attualmente al comando della classifica con tre punti di vantaggio sull'Inter, ospiterà l'Atalanta di Gasperini, quinta a pari merito con la Juventus e reduce dal pareggio per 1-1 a Udine nel recupero del decimo turno. I rossoneri, in caso di risultato positivo, conquisterebbero il titolo di campioni d'inverno.

Milan-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Pioli, per il match contro i bergamaschi, recupera Hernandez, Rebic e Krunic, ma dovrà fare a meno di Calhanoglu (positivo al Covid) e degli squalificati Romagnoli e Saelemaekers. Ancora out anche Bennacer e Gabbia. In difesa, nel 4-2-3-1 rossonero, dovrebbe esserci spazio per Kalulu al fianco di Kjaer, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. In mezzo al campo Tonali con Kessié, mentre in attacco, alle spalle di Ibrahimovic, dovrebbero esserci Castillejo, Diaz e Leao, al rientro dalla squalifica.

Dall'altra parte Gasperini, dopo il turnover di Udine, dovrebbe tornare alla formazione tipo, con Zapata sostenuto in attacco da Ilicic e Pessina. A centrocampo Hateboer e Gosens sulle corsie laterali, con De Roon e Freuler in mezzo. In difesa, a completare il reparto con Toloi e Romero, si rivedrà Djimsiti al posto di Palomino.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini