Milan-Atalanta, il pronostico della sfida di San Siro

Un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Il Milan, attualmente terzo in classifica a pari merito con la Roma con i suoi 44 punti, ospiterà domenica 26 febbraio (fischio d'inizio alle 20.45) a San Siro l'Atalanta, sesta a -3 dai rossoneri. Un match che metterà quindi in palio tre punti pesantissimi ed in cui entrambe le formazioni andranno a caccia dell'intera posta in palio.

Milan-Atalanta, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, dopo la profonda crisi attraversata ad inizio 2023, è tornato a sorridere nelle ultime settimane grazie alle tre vittorie consecutive conquistate contro Torino, Tottenham e Monza. In precedenza i rossoneri, nel nuovo anno, avevano ottenuto i tre punti soltanto contro la Salernitana nel match dell'Arechi dello scorso 4 gennaio. Pioli, per ridare equilibrio alla sua squadra, ha cambiato assetto passando dal 4-2-3-1 al 3-4-3: sistema di gioco che ha ridato solidità ad una difesa in precedenza apparsa fin troppo ballerina.

Milan-Atalanta, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Atalanta, nell'ultimo turno di campionato, è stata superata a sorpresa di fronte al proprio pubblico per 1-2 dal Lecce. Un ko, per i nerazzurri, arrivato dopo il pesantissimo blitz dell'Olimpico contro la Lazio, con gli uomini di Gasperini capaci di superare per 2-0 i biancocelesti grazie alle reti di Zappacosta e Hojlund. In precedenza, tuttavia, la Dea era caduta anche con il Sassuolo: un cammino, quindi, che nelle ultime settimane, per gli orobici, procede tra alti e bassi.

Milan-Atalanta, il pronostico

Una sfida dal pronostico apertissimo, quella tra Milan e Atalanta. I rossoneri, nelle ultime uscite, sembrano aver ritrovato equilibrio e certezze, mentre i bergamaschi oscillano tra veri e propri colpi ed inaspettati ko. La formazione di Gasperini, tuttavia, sa come esaltarsi sui palcoscenici più importanti, come testimoniano il blitz dell'Olimpico contro la Lazio ed il pirotecnico pareggio per 3-3 all'Allianz Stadium contro la Juventus. Per questi motivi, per il match di San Siro, non ce la sentiamo di escludere un blitz della Dea.