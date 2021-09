Milan-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Altra sfida di fuoco per il Milan di Pioli. I rossoneri, che nell'esordio stagionale in Europa se l'erano vista con il Liverpool ad Anfield, sfida poi terminata con il punteggio di 3-2 in favore dei padroni di casa, affronteranno a San Siro l'Atletico Madrid nella seconda giornata del girone B di Champions League (fischio d'inizio martedì 28 settembre alle 21). Un match in cui il Diavolo, malgrado il pronostico penda dalla parte degli spagnoli, cercherà di andare a caccia di un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Milan-Atletico Madrid, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro l'Atletico Madrid, dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic oltre che di Krunic, Bakayoko e Messias, mentre torneranno a disposizione Kjaer e Florenzi, che dovrebbero però partire dalla panchina. Nel 4-2-3-1 rossonero spazio per Giroud al centro dell'attacco, sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers, Diaz ed uno tra Leao (in leggero vantaggio) e Rebic. A centrocampo Kessié favorito su Bennacer per affiancare Tonali, mentre in difesa ci sarà Romagnoli a comporre il tandem centrale con Tomori. Terzini Calabria ed Hernandez, in porta Maignan.

Milan-Atletico Madrid, le scelte di Simeone

3-5-2 per Simeone, che dovrà fare a meno dello squalificato Savic. In difesa, quindi, spazio per Hermoso con Gimenez e Felipe davanti al portiere Oblak. Linea di centrocampo formata da Trippier, Llorente, Koke, De Paul e Carrasco, in attacco Griezmann al fianco di Suarez con Joao Felix pronto ad entrare a gara in corso.

Milan-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone.

Milan-Atletico Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.