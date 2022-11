Milan, le possibili avversarie agli ottavi di Champions League

Missione compiuta per il Milan. I rossoneri, con il 4-0 al Salisburgo, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League chiudendo al secondo posto alle spalle del Chelsea il girone E. La formazione di Stefano Pioli, terza in campionato, ha raccolto dieci punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte (entrambe maturate contro gli inglesi). Per il Diavolo, adesso, gli occhi sono tutti puntati al sorteggio di lunedì a Nyon, quando Giroud e compagni conosceranno la loro prossima avversaria nel cammino europeo.

Le possibili avversarie agli ottavi

Il Milan, avendo chiuso al secondo posto il proprio girone, agli ottavi troverà una prima classificata. Il regolamento, tuttavia, prevede che nessuna squadra possa affrontare una formazione già incrociata nella fase a gironi oppure della stessa nazione. I rossoneri, quindi, non potranno trovare nell'urna né il Chelsea né il Napoli, che ha chiuso al primo posto il girone A. Le possibili avversarsie del Diavolo saranno quindi Porto (primo nel girone B), Bayern Monaco (primo nel girone C), Tottenham (primo nel girone D), Real Madrid (primo nel girone F), Manchester City (primo nel girone G) e Benfica (primo nel girone H).

Sulla carta, le formazioni più abbordabili sembrano le due portoghesi, mentre sarebbero assolutamente da evitare gli incroci con Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Non male, invece, un abbinamento con il Tottenham, avversario certamente di valore ma probabilmente un gradino sotto a tedeschi, Citizens e spagnoli.