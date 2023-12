Milan, le possibili avversarie nei playoff di Europa League

La vittoria esterna sul campo del Newcastle non è bastata al Milan per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Il pari tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain ha infatti condannato i rossoneri al terzo posto, che significa "retrocessione" in Europa League. Una competizione che la formazione di Stefano Pioli, che certamente avrebbe preferito continuare la sua avventura in Champions, proverà adesso a vincere per dare un significato diverso alla propria stagione.

Le possibili avversarie

Il Milan inizierà la sua avventura in Europa League nei playoff (sorteggio previsto lunedì 18 dicembre), nei quali il Diavolo incrocerà una delle seconde classificate nella fase a gironi eccezion fatta per la Roma, dato che, da regolamento, non possono affrontarsi squadre della stessa nazione. Tutte avversarie, sulla carta, alla portata dei rossoneri, anche se non mancheranno le insidie: le formazioni più ostiche, a questo proposito, sembrano essere Sporting Lisbona, Marsiglia e Friburgo. Più agevole un confronto con Rennes, Sparta Praga, Tolosa e Qarabag.

Queste, nel dettaglio, le possibili avversarie del Milan nei playoff di Europa League: