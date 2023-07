Milan-Barcellona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Continua il lavoro del Milan in vista del via ufficiale della nuova stagione, previsto, per gli uomini di Stefano Pioli, per il 21 agosto, quando il Diavolo farà visita al Bologna nella prima giornata del campionato di serie A. I rossoneri, attualmente, si trovano negli Stati Uniti, dove mercoledì 2 agosto, alle 5 italiane, affronteranno il Barcellona nella terza amichevole di prestigio dopo quelle con Real Madrid (sconfitta per 3-2) e Milan (sconfitta ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari). Un test probante per i rossoneri, profondamente rinnovati dalla scoppiettante campagna acquisti portata avanti in queste settimane dalla dirigenza: l'ultimo arrivo, in ordine cronologico, è quello di Yunus Musah, atteso a Milano nelle prossime ore per visite mediche di rito e firma sul contratto.

Dove vedere Milan-Barcellona in tv e streaming

La partita Milan-Barcellona, in programma mercoledì 2 agosto alle 5 italiane all'Allegiant Stadium di Paradise, Nevada (negli Stati Uniti saranno le 20 di martedì 1), sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio. La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.